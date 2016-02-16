В Украине к середине года могут появиться две отдельные компании по управлению ГТС

Украина рассчитывает к июню 2016 года завершить реформу управления своей газотранспортной системой, что приведет к созданию двух отдельных компаний по управлению магистральными газопроводами и подземными хранилищами газа, и, как ожидается, откроет путь для привлечения западного инвестора к модернизации газотранспортной инфраструктуры страны, построенной во времена СССР.

Об этом говорится в проспекте евробондов Украины, размещенном на сайт Ирландской фондовой бирже.

«Разделение оператора газотранспортной системы, как ожидается, будет завершено в июне 2016 года», - говорится в документе.

При этом, согласно проспекту, иностранными консультантами Украине было предложено две модели реформы управления ГТС.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС.

Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

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Также, по закону, ГТС и газовые хранилища останутся на 100% в государственной собственности. При этом операторская компания, которой и будут управлять инвесторы, будет контролироваться исключительно государством – 51% ее акций будет принадлежать государству, 49% - ЕС или США.

На протяжении 2015 года в Украине работала группа экспертов Всемирного банка, которые к концу января 2016 года должны были представить модель реформирования газотранспортной системы Украины для привлечения западного инвестора к ее модернизации и управлению.