В России уточнили условия заморозки уровня добычи нефти: "Если другие присоединятся"

Саудовская Аравия, эмират Катар, Венесуэла и Россия готовы заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года в том случае, если другие нефтепроизводители присоединятся к данной инициативе.

Такое сообщение сделала пресс-служба Министерства энергетики РФ по итогам прошедших в Дохе (столица Катара) переговоров, передает Прайм.

"По итогам встречи четыре страны – Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла – готовы заморозить добычу нефти на уровне января, если другие производители присоединятся к этой инициативе", - приводит пресс-служба ведомства заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака.

Министры энергетики РФ и ряда стран ОПЕК по итогам переговоров в столице Катара Дохе договорились заморозить добычу нефти, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики Катара Мохаммеда Салех аль-Сада. Добыча будет стабилизирована на уровне 11 января, сообщил позже агентству министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Он уточнил, что Саудовская Аравия также согласилась с этим решением.

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Как сообщает RNS со ссылкой на министра нефти Венесуэлы Эвлохио дель Пино, завтра, 17 февраля, состоится новый раунд переговоров по добыче нефти между ключевыми игроками рынка, в нем примут участие представители Ирака и Ирана.