"Энергоатом": Увеличение экспорта электроэнергии позволит избежать разгрузки блоков

Заместитель директора центра по введению новой модели рынка ГП "Энергоатом" Константин Петриковец заявил, что его компания выступает за расширение экспортных поставок электроэнергии из Украины.

"Вся страна ощутит позитивное влияние от увеличения экспорта. Экспорт - это дополнительный объем производства, дополнительные поступления валюты, рабочие места. Сейчас все производители вынуждены снижать мощность, что экономически совершенно неэффективно. Недозагрузка атомных блоков из-за балансовых ограничений составляет 1 300-1 500 МВт. Тяжелая ситуация в тепловой генерации", - заявил Петриковец.

Впрочем, для того чтобы конкурировать на европейском рынке необходимо найти возможность снизить экспортные цены, говорит Петриковец, поскольку сегодня они слишком высокие.

"В феврале на Венгерской бирже электроэнергия стоила 24- 35 евро/МВтч. Это ниже, чем цена закупки в Украине, то есть наша электроэнергия уже не конкурентная. Сегодня было бы целесообразно не применять дотационные сертификаты относительной той электроэнергии, которая идет на экспорт. Министр энергетики объявил, что сейчас рассматривается вопрос относительно льготных тарифов для приобретения электроэнергии у госпредприятия "Энергорынок" для дальнейшего экспорта, я думаю, это очень правильный подход. И главное нам не придется останавливать энергоблоки", - сказал представитель "Энергоатома".

Читайте такжеПроизводство электроэнергии в Украине за год сократилось на 10%

Напомним, что в последнее время в Украине сложился профицит электроэнергии, из-за которого "Энергоатом" вынуждено разгружает свои энергоблоки. Также ежедневно в доступном резерве находится от 20 до 30 энергоблоков украинских ТЭС.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине за год ускорился до 13,4%

Такое резкое падение потребление электроэнергии вызвано существенным снижением промышленного производства, а также прекращением поставок электроэнергии в Крым.