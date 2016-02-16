Reuters узнал реакцию Ирана на договоренности о заморозке добычи нефти
15:47, 16 февраля 2016Энергетика
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Иран обсудит заморозку добычи нефти, когда его производство достигнет предсанкционных уровней - источник.
REUTERS
Иран обсудит заморозку производства нефти, когда уровень добычи достигнет предсанкционных уровней, сказал высокопоставленный иранский источник, сообщает Reuters.
Он добавил, что ситуация в Иране полностью отличается от положения других нефтепроизводящих стран, которые добывали в последние годы сырье на пиках.
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Напомним, министры нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара и министр энергетики России во вторник договорились заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года, сообщили министры после встречи в Дохе.
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