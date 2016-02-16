"Это не объявление войны Газпрому": Еврокомиссия утвердила концепцию энергобезопасности

Еврокомиссия сегодня представила ключевые законодательные поправки для создания Энергосоюза ЕС. Если поправки будут одобрены, Брюссель сможет получить доступ к контрактам «Газпрома» с европейскими потребителями и полностью контролировать процесс заключения межправительственных соглашений в энергетической сфере, пишет «Коммерсантъ».

Еврокомиссия опубликовала поправки в директиву об обмене информацией о международных правовых соглашениях в сфере энергетики, а также в директиву о безопасности газовых поставок.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович подтвердил, что по новым поправкам Еврокомиссия получит право оценки не только межправительственных соглашений, но и коммерческих контрактов на поставку газа из-за пределов ЕС. Это будет касаться контрактов, которые обеспечивают более 40% потребления в какой-либо стране ЕС. На практике под такой критерий подпадают только контракты «Газпрома» в Центральной и Восточной Европе. Законодательные изменения еще должен одобрить совет глав государств ЕС, а затем Европарламент.

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Однако публично представители Еврокомиссии утверждают, что эти меры не направлены исключительно против «Газпрома». «Идея, что весь этот пакет основан на вопросах по «Газпрому»,— это определенно не так. Мы работали над ним в течение нескольких лет»,— заявил Марош Шефчович. Инициатива по созданию Энергосоюза ЕС была представлена весной 2014 года на фоне украинского кризиса, причем тогда Еврокомиссия не скрывала, что угроза перебоев с поставками газа из России является основным триггером создания Энергосоюза.

«Это не объявление войны “Газпрому”»,— заявил также еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете. При этом он признал, что Еврокомиссия «хочет создать условия для поддержки коммерческих контрактов на поставки газа в ЕС, выгодные для европейских потребителей» и «вынести уроки из газовых кризисов 2006 и 2009 года». Речь идет о проблемах с транзитом газа через Украину, вину за которые Еврокомиссия всегда традиционно возлагала на «Газпром».