Премьер надеется отсудить у "Газпрома" $22,7 миллиарда - ждет позитивного решения до конца года

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк надеется, что до конца года Стокгольмский арбитраж примет решения по двум искам к «Газпрому» в пользу НАК «Нафтогаз Украины», который требует от российского газового монополиста 22,7 млрд долл.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе отчета правительства в Верховной Раде.

«Украина еще в прошлом году начала судебные споры против российского «Газпрома» по двум контрактам. Первый – это контракт купли-продажи (российского газа – УНИАН): Украина требует от Российской Федерации 14,5 млрд долл. Второй – это транзитный контракт, согласно которому Украина требует от российского «Газпрома» 8,2 млрд долл.», - сказал Яценюк.

«Иски рассматриваются в Стокгольмском арбитражном суде. Я не хочу забегать наперед, но надеюсь, что до конца текущего года соответствующие решения Стокгольмским арбитражным судом будут вынесены в нашу пользу, потому что у нас правильная позиция», - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» до 9 октября 2016 года должен предоставить в Стокгольмский арбитраж ответ на исковые требования НАК «Нафтогаз Украины», которые украинская энергокомпания подала в 2015 году, стремясь внести изменения в газовые контракты от 2009 года.

В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» также подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.