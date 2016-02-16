"Северный поток-2" лишит Украину, Словакию и Польшу миллиардов прибыли от транзита российского газа – Яценюк

Об этом он сказал в ходе отчета правительства в Верховной Раде Украины.

«Что означает строительство «Северного потока» для Украины и Европы в целом? Российская цель заключается в следующем: сдать на металлолом украинскую газотранспортную систему, обойти Украину, лишить Украину, Словакию и Польшу миллиардных доходов от транзита газа, и фактически создать еще одну монополию на энергетическом рынке Европейского Союза», - заявил Яценюк.

Премьер-министр напомнил, что призвал страны - члены Евросоюза к блокированию строительства второй ветки газопровода «Северный поток».

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Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

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Европейский парламент 21 января 2016 года принял резолюцию, в которой призвал страны - члены Европейского Союза не допустить строительства газопровода «Северный поток-2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.