"Газпром" в 2015 году поставил оккупированным территориям Донбасса 1,7 миллиарда кубов газа

18:51, 16 февраля 2016
Энергетика
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Согласно отчету российского монополиста, «Газпром» поставил Украине 7,827 млрд куб. м природного газа. При этом, по данным госкомпании «Укртрансгаз», импорт газа из РФ составил 6,1 млрд куб. м.

REUTERS

Российский газовый монополист «Газпром» в 2015 году поставил 1,727 млрд кубометров природного газа подконтрольным пророссийским сепаратистам территориям Донбасса, говорится в годовом отчете российской компании. 

Согласно отчету, «Газпром» в 2015 году поставил Украине 7,827 млрд куб. м природного газа. 

При этом, по данным госкомпании «Укртрансгаз», импорт газа из РФ в 2015 году составил 6,1 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, 26 июня 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с предложением, чтобы компания-трейдер подписала соглашение о поставках газа на оккупированный Донбасс.

Также он заявил, что долг «Нафтогаза Украины» за поставки газа в объеме 704 млн кубометров на временно оккупированный Донбасс составил 212 млн долл. По его словам, компания насчитала долг Украине за поставки газа на неподконтрольные территории в период с 19 февраля по 26 июня 2015 года.

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20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик».

Украина отказалась оплачивать данные поставки.

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