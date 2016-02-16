"Газпром" в 2015 году поставил оккупированным территориям Донбасса 1,7 миллиарда кубов газа

Российский газовый монополист «Газпром» в 2015 году поставил 1,727 млрд кубометров природного газа подконтрольным пророссийским сепаратистам территориям Донбасса, говорится в годовом отчете российской компании.

Согласно отчету, «Газпром» в 2015 году поставил Украине 7,827 млрд куб. м природного газа.

При этом, по данным госкомпании «Укртрансгаз», импорт газа из РФ в 2015 году составил 6,1 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, 26 июня 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с предложением, чтобы компания-трейдер подписала соглашение о поставках газа на оккупированный Донбасс.

Также он заявил, что долг «Нафтогаза Украины» за поставки газа в объеме 704 млн кубометров на временно оккупированный Донбасс составил 212 млн долл. По его словам, компания насчитала долг Украине за поставки газа на неподконтрольные территории в период с 19 февраля по 26 июня 2015 года.

Читайте такжеПремьер надеется отсудить у "Газпрома" $22,7 миллиарда - ждет позитивного решения до конца года

20 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала поставлять газ на Донбасс «на основании обращения газовых структур «непризнанных республик».

Украина отказалась оплачивать данные поставки.