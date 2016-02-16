UKOG добилась устойчивого потока нефти вблизи Лондона – акции компании взлетели на 77%

Компания UK Oil and Gas Investments (UKOG) объявила, что добилась существенного потока нефти на месторождении возле аэропорта Гатвик в 50 километрах от Лондона. Об этом сообщает Financial Times.

UKOG в течение семи часов фиксировала устойчивый поток нефти объемом 463 барреля в сутки. Компания в ближайшее время запустит процесс получения лицензий, чтобы начать на месторождении промышленную добычу, сказано в пресс-релизе UKOG. Акции UKOG после сообщения о стабильном потоке нефти выросли на 77%.

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UKOG объявила о найденной недалеко от Лондона нефти в апреле 2015 года. Исполнительный директор компании Стивен Сандерсон говорил, что за счет этого месторождения к 2030 году можно будет покрыть от 10% до 30% потребности Великобритании в нефти, передает Slon.ru.

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Обнаруженное у аэропорта Гатвик месторождение – самое большое из открытых в Британии за последние 30 лет. Его запасы оцениваются в 50–100 млрд баррелей.