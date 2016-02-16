Bloomberg: Тайная нефтедипломатия начинает приносить плоды, напоминая о шоке 1999 года

Об этом пишут Хавьер Блас и Ваэль Махди в статье "Тайная петродипломатия начинает приносить плоды, напоминая о шоке 1999 года", опубликованной Bloomberg.

Маневрирование сначала возглавлял Алжир, а теперь Катар. Оно начало приносить свои плоды во вторник, когда Россия и Саудовская Аравия, конфликтующие из-за войны в Сирии, согласились заморозить производство на уровне января. Первая за восемь месяцев публичная встреча один на один между лидерами двух крупнейших производителей, по сути, приостановила войну за долю рынка и завершила месяцы тайных переговоров, сообщили лица, знакомые с вопросом.

Теперь чиновники столкнулись со второй, более сложной задачей. Необходимо, чтобы другие производители, в частности Иран, с которого только были сняты санкции из-за ядерной программы, согласились заморозить, а затем сократить производство. Эта фаза переговоров может занять месяцы, и успеха никто гарантировать не может. Исламская республика планирует вернуть долю рынка, которую потеряла в период санкций, невзирая на цены, говорит человек, знакомый со стратегией страны.

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что замораживание отмечает "начало процесса", который может включать в себя другие шаги в ближайшие месяцы. В Дохе, после встречи со своим российским коллегой Александром Новаком, он сказал журналистам, что целью является "стабилизация и улучшение рынка".

Урок истории

Челночная дипломатия показывает, как падение цен на нефть сближает страны, которые имеют разногласия по другим вопросам. Сокращение доходов ощущается всюду – от Москвы до Эр-Рияда, от Каракаса до Осло; это увеличивает вероятность "большой сделки", которая может выходить за рамки нефти и включать в себя политические вопросы, такие как опосредованная война в Сирии и Йемене, говорят некоторые аналитики.

ОПЕК заключал подобные сделки и раньше, формируя единый фронт для борьбы со спадом на рынке в 1998 и 1999 годах, что помогло за десятилетие повысить цены от $10 за баррель до $140. Тогда министры потратили месяцы на частные встречи в гостиничных номерах и посольствах от Майами до Гааги, прежде чем удивить рынок новым витком сокращений, к которым присоединились не только страны ОПЕК, но и ведущие экспортеры Мексика и Норвегия. Россия ограничилась аплодисментами.

Если картель снова достигнет успеха, мир может не знать об этом до последней минуты, сообщает Джейсон Бордофф, директор Центра по глобальной энергетической политике при Колумбийском университете и бывший сотрудник Белого дома.

"Серьезные переговоры"

"Если бы Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, Россия и другие топ-экспортеры вели серьезные переговоры о сокращении производства, то, как показывает история, они были бы тайными", - сказал Бордофф.

Соглашение 1990 года началось с конфиденциальной записки, которую Адриан Лахоус, глава национальной нефтяной компании Мексики, послал президенту своей страны, подписав ее просто "Нефтяная дипломатия". Окончательный договор удивил почти всех и потряс рынок. Это превратилось в поучительную историю, которую трейдеры никогда не забывают.

Иэн Тейлор, генеральный директор Vitol Group BV, крупнейшего в мире нефтетрейдера, еще до объявления о замораживании, сказал, что новое соглашение между ОПЕК и не входящими в картель производителями может стать "реальной возможностью".

Во вторник Brent вырос на 2 процента до $ 34 за баррель в 10:16 утра по лондонскому времени.

"Первые дни"

На этот раз именно Катар взял на себя инициативу, после того, как в конце прошлого года ушел министр нефти Алжира, Юсеф Юсфи. Он сыграл ключевую роль в подписании договора 1999 года, и также изо всех сил старался начать тайные переговоры, в том числе с саудовцами в Германии.

"Это только первые дни, и ни о чем конкретном они еще не договорились, но есть растущее чувство, что страны могут быть более гибкими. Хотя Рияд будет настаивать на том, чтобы все остальные также присоединились к сокращению", - сказала Амрита Сен, главный нефтяной аналитик из Energy Aspects Ltd.

Но существуют значительные препятствия для достижения более всеобъемлющей сделки.

Во-первых, основная причина перенасыщения – резкое повышение добычи сланцевой нефти в США – находится вне контроля любого правительства, в отличие от прошлого раза. Крупнейшие игроки, во главе с Саудовской Аравией и Россией, оказались в ловушке и были вынуждены вести агрессивную борьбу за долю рынка, из опасений, что замедление роста Китая будет сокращать спрос в будущем.

Война, религия

Во-вторых, сейчас дипломатические отношения гораздо более напряженные, чем два десятилетия назад. Тогда Иран и Саудовская Аравия переживали оттепель после того, как Мохаммад Хатами пришел к власти в Тегеране. Сегодня двое религиозных соперников воюют друг с другом с помощью марионеток от Сирии до Йемена.

Россия и Саудовская Аравия поддерживают противоположные стороны в войне в Сирии. Там президент Владимир Путин осуществляет почти ежедневные бомбардировки в поддержку своего союзника Башара аль-Асада, которого Саудовская Аравия стремится свергнуть. Пока Путин не принял окончательного решения о любых договоренностях с ОПЕК в целом, сказал один чиновник в Москве.

Третий фактор против соглашения – это резервы Саудовской Аравии, которых достаточно, чтобы пережить ценовую войну на истощение. Два десятилетия назад, у королевства были запасы менее $ 25 млрд, а долг был почти равен ВВП. Сегодня у Саудовской Аравии более $ 600 млрд запасов, и ее долг составляет менее 10 процентов от ВВП.

Тем не менее, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Эль-Бадри призвал все страны объединить усилия, чтобы восстановить цены.

"Это следует рассматривать как совместные усилия всех стран, входящих и не входящих в ОПЕК", - сказал Эль-Бадри в Лондоне в конце января. "Очень важно, чтобы все крупнейшие производители пришли к этому решению".