"Нафтогаз": транзит российского газа через Украину с 2020 года будет самым дешевым в Европе

Стоимость услуги по транзиту российского газа через территорию Украину с 2020 года будет самой низкой в Европе, а стоимость транспортировки углеводородов по «Северному потоку» значительно выше, сообщил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Выступал сегодня (16 февраля – УНИАН) на одной из основных выставок для европейской энергетической индустрии. Обсуждали в том числе и «Северный поток-2». Пришлось развенчивать очередные мифы о преимуществах этого газопровода в обход Украины», - написал Витренко.

По его словам, существуют мифы о том, что этот проект «Газпрома» экономически обоснован, и что он позволит российской компании не платить повышенные тарифы за транзит газа через территорию Украины.

«Показал на цифрах, что стоимость транспортировки газа из России в Германию через «Северный поток-2» будет существенно выше, чем через территорию Украины, Словакии и Австрии. Также показал (и объяснил почему), что стоимость транзита через Украину для «Газпрома» повысится как раз на период до конца 2019 года, то есть в рамках существующего контракта с «Газпромом» (на что у нас есть право по этому же контракту), а с 2020 года транспортные тарифы снижаются в 9 раз, и поэтому транзит газа через Украину будет самым дешёвым в Европе», - добавил Витренко.

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Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Европейский парламент 21 января 2016 года принял резолюцию, в которой призвал страны - члены Европейского Союза не допустить строительства газопровода «Северный поток-2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.

Украина в одностороннем порядке повысила для компании «Газпром» стоимость услуги по транзиту российского газа в ЕС на 50%.