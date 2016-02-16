Азербайджан не поддержит заморозку добычи нефти, о которой договорились РФ и Саудовская Аравия
Министры нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара и министр энергетики России договорились заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года.
Азербайджан не рассматривает возможность заморозки производства нефти на январских уровнях, о которой договорились участники встречи нефтедобывающих стран в Дохе.
"У нас заморозка производства нефти не планируется", - сказал Рейтер заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов.
Министры нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара и министр энергетики России во вторник договорились заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года, сообщили министры после встречи в Дохе.
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Иран сообщил, что обсудит заморозку производства нефти, когда его уровень добычи достигнет предсанкционных уровней.