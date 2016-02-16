Нефтяные договоренности РФ и стран ОПЕК: Ирак и Кувейт готовы поддержать, Иран – против

Ирак готов заморозить добычу нефти на январском уровне, если такая сделка будет заключена странами, как входящими, так и не входящими в ОПЕК.

Об этом во вторник Reuters заявил источник в иракском министерстве нефти, передает РБК.

«Ирак согласен с любым решением, которое поддержит цены на нефть», — сказал собеседник агентства.

Источник агентства Bloomberg в Кувейте заявил, что этот член ОПЕК также согласен заморозить добычу нефти на уровне в 3 млн барр. в сутки.

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Во вторник, 16 февраля, представители России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы договорились заморозить добычу нефти на уровне, зафиксированном 11 января 2016 года. Российский министр энергетики Александр Новак уточнил, что реализация этого соглашения произойдет, «если другие производители присоединятся к этой инициативе».

Иранский министр нефти Биджан Занганех, комментируя договоренности о заморозке, заявил, что его страна не согласится на сокращение своей доли на рынке, добавив, что итоги переговоров России и членов ОПЕК «необходимо обсудить и изучить».