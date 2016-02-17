Нефть немного дорожает в надежде, что соглашение о замораживании добычи заработает

Цены на нефть растут, так как инвесторы надеются, что другие производители нефти присоединятся к соглашению четырех стран о замораживании добычи.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,24 до $32,42 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,10 до $29,14.

Министры нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Венесуэлы, Катара и министр энергетики России во вторник договорились заморозить добычу нефти на уровне января 2016 года, сообщили министры после встречи в Дохе. Эти страны готовы заморозить добычу, если то же сделают другие производители.

Иран обсудит это предложение, когда его добыча достигнет предсанкционных уровней, сказал высокопоставленный иранский источник, пишет Рейтер.

"Рынок понимает, что это не плохая, но и не такая хорошая новость, как он надеялся", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

Поддержание добычи на уровне января не окажет большого влияния на мировой рынок нефти, на котором в этом году ожидается избыток в 600.000 баррелей в сутки, написали в отчете аналитики FGE.

"Это соглашение может открыть путь к дальнейшим действиям, если Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК и Россия сочтут их необходимыми", - говорится в отчете.

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Добыча в Саудовской Аравии в течение 2015 года была стабильной на уровне чуть выше 10 миллионов баррелей в сутки, поэтому "все, чего удалось добиться, это согласия продолжать в том же духе", говорится в отчете Phillip Futures.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,9 миллиона баррелей до 505,9 миллиона, по мнению опрошенных аналитиков.