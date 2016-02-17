Ведущие инвестбанки мира скептически оценили договоренность России и стран ОПЕК

Россия и страны ОПЕК договорились во вторник заморозить уровень добычи нефти. Агентство Reuters собрало комментарии западных банков о перспективах влияния достигнутых договоренностей на рынок нефти.

В Goldman Sachs предполагают, что соглашение между Россией и странами ОПЕК не окажет значительного влияния на нефтяной рынок. «Детали этого соглашения предполагают, что такое замораживание не будет иметь большого влияния на рынок нефти, пока остается неуверенность, которая может материализоваться», — приводит агентство комментарий банка.

Deutsche Bank также считает, что соглашение окажет слабое влияние на рынок. «Мало того, что разговоры перешли от сокращения добычи лишь к замораживанию, данное предложение еще исходит от производителей нефти, которые в любом случае не собирались наращивать объемы добычи (Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Катар)», — приводит агентство их заявление.

Банк Barclays считает, что даже если соглашение и будет успешным, то рост цен на нефть, к которому оно может привести, будет ограниченным. «ОПЕК по-прежнему сталкивается с дилеммой между более высокими ценами на нефть и долей на рынке, достичь обеих целей она не в состоянии», — говорится в комментарии Barclays.

По мнению аналитиков банка, любое положительное влияние на цены на нефть зависит и от других основных производителей нефти. «И хотя объявленное соглашение является первым конкретным шагом ограничить добычу и его публично поддержала Саудовская Аравия, впереди остается много трудных переговоров, чтобы соглашение реализовалось», — отмечается в комментарии.

Аналитики Commerzbank замечают, что успех соглашения будет зависеть от того, поддержат ли его Иран и Ирак. «Теперь, когда санкции сняты, Иран вряд ли будет готов оставить добычу нефти на уровне 2,9 млн баррелей в день, учитывая, что главным приоритетом Тегерана является вернуть долю рынка, которую он утратил», — приводит Reuters комментарий банка.

В Citi Futures подчеркивают, что замораживание не означает сокращение добычи. «Это больше политическое заявление, чем мера по стабилизации цен на нефть», — говорится в их комментарии. В компании также считают, что у Ирана нет другого выбора, как отказаться от этого соглашения.

«Мы ожидаем, что Иран откажется от ограничений на добычу своей нефти, что даст другим экспортерам повод для игнорирования соглашения, а Саудовская Аравия станет утверждать, что низкие цены [на нефть] это вина Ирана, отказавшегося поддержать соглашение», — говорится в комментарии Citi Futures, передает РБК.

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Во вторник, 16 февраля, по результатам переговоров в Катаре представители России, Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии решили заморозить добычу нефти на уровне 11 января при условии, если другие производители присоединятся к этой инициативе.