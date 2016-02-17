"Укринтерэнерго" покупало уголь у причастного к финансированию "ДНР" россиянина - СМИ

Стоимость этого контракта не разглашалась, говорится в расследовании "Наших грошей".

Кроме того, Кацман владеет фирмой "Некст", которая перечисляла средства зарегистрированной в Ровенской области ООО "Компания "Зевс ЛТД".

А ООО «Компания «Зевс ЛТД» поставляла мясо руководителям "ДНР" и получала финансирование из России, как свидетельствует постановление Ровенского городского суда Ровенской области.

Следователи установили, что в августе-декабре 2015 года "Компания "Зевс ЛТД" поставила в пользу предприятий, подконтрольных террористической организации "ДНР", мяса и мясопродукции на 1,5 тыс. тонн на сумму около 100 млн грн.

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Получателей продукции контролировали боевик 2 батальона 2 бригады НВФ "Оплот" "ДНР", начальник подразделения разведки с позывным "Кусок", министр экономического развития "ДНР", его заместитель и др.

В период поставок "Компания "Зевс ЛТД" получила 500 млн российских рублей. Средства перечисляли фирмы из Москвы, а также оккупированных территорий Украины (Донецкая, Луганская обл., АР Крым). В частности, фирме "Зевс ЛТД" перечислили деньги три московских компании: "Арс", "Ника" и "Некст".

Ранее УНИАН сообщал, что под видом угля из ЮАР люди, приближенные к Виктору Медведчуку, продают антрацит из оккупированного Донбасса. Отмечается, что вместо африканского украинские ТЭС, вероятно, получают наш же уголь с шахт, которые находятся на неконтролируемой территории.