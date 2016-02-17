Минэнергоугля хочет забрать у Минэкологии право выдачи лицензий на добычу нефти и газа

Министерство энергетики и угольной промышленности хочет забрать у Министерства экологии и природных ресурсов право на выдачу специальных разрешений на недропользование нефтегазовым месторождениям Украины, говорится в сообщении министерства.

«Министерство (энергетики и угольной промышленности – УНИАН), ответственное за обеспечение страны энергоресурсами, не имеет рычагов влияния на то, кто, как и каким образом выдаются разрешения на использование недр, тогда как Госгеонедр (подконтрольное Минэкологии - УНИАН), выдающее разрешения, не несет никакой ответственности за обеспечение страны газом. Необходимо разграничить функции двух министерств», - цитирует пресс-служба министерства заместителя директора департамента по нефтегазовому комплексу Минэнергоугля Татьяну Довжок.

В сообщении также отмечается, что аналогичной точки зрения придерживается и сам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Как сообщал УНИАН, глава правления компании «Укрнафта» Марк Роллинс во исполнение требования Госгеонедр от 29 января 2016 года подписал приказ о приостановке в период с 6 по 10 февраля эксплуатации скважин Голубовского, Юрьевского и Лопушнянского месторождений. Приостановка ведомством действия трех специальных разрешений на пользование недрами для компании "Укрнафта" привела к прекращению 11 февраля газоснабжения в ряде населенных пунктов Днепропетровской области.

По информации НАК «Нафтогаз Украины» (принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты»), четырем населенным пунктам области (3 451 абонентов) прекращены поставки газа.

12 февраля трудовой коллектив «Укрнафты» призывал депутатов от фракции «Самопомич» Викторию Войцицкую и Андрея Журжия, которые инициировали остановку трех спецразрешений, не нарушать стабильную работу «Укрнафты» и вместе с менеджментом и властями способствовать сохранению деятельности предприятия.

Ранее глава правления «Укрнафты» Роллинс отмечал, что готов погасить существующую задолженность компании в размере 10 млрд грн перед государством, но лишь в случае решения вопроса погашения долга компанией «Нафтогаз Украины» перед «Укрнафтой» на сумму 50 млрд грн.