Ирану могут предложить особые условия в рамках сделки о заморозке добычи нефти – Reuters

Ирану могут предложить особые условия в рамках договоренности о заморозке добычи нефти с учетом его возвращения на рынок после снятия санкций, рассказали Reuters два неиранских источника, близкие к обсуждениям в ОПЕК.

«Иран возвращается на рынок, и ему нужно дать особый шанс, но и нужно прибегнуть к кое-каким расчетам», — сказал один из собеседников агентства.

Источники не уточнили, в чем могут заключаться особые условия. По мнению Reuters, это может быть и согласие на ограниченное увеличение добычи Ираном или увязка роста производства с будущим восстановлением цен на нефть.

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Во вторник Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла заявили о готовности заморозить добычу нефти на январском уровне при условии присоединения к этой инициативе других экспортеров. О согласии с этой идеей заявили источники в профильных отраслях Ирака и Кувейта, передает РБК.

Министр нефти ОАЭ Сухейль бин Мохаммед аль-Мазруэй сообщил во вторник в своем Twitter, что нефтяная политика его страны открыта к сотрудничеству со всеми экспортерами по вопросам взаимной заинтересованности в стабильности рынка, пишет Reuters, отмечая, что ничего более он не уточнил.

Представитель Ирана в ОПЕК Мехди Асали сигнализировал в среду, что он займет жесткую линию на переговорах об ограничении добычи, которую он намерен увеличивать, пока не достигнет досанкционных уровней. «Просить Иран заморозить уровень добычи нефти нелогично... когда Иран был под санкциями, некоторые страны увеличили добычу и они вызвали падение цен на нефть», — заявил он.

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В среду в Тегеран на переговоры с министром нефти Ирана Биджаном Занганехом прибудут министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, министр нефти Ирака Адель Абдель Махди и министр энергетики Катара Мохаммад бин Салех аль-Сада. Представитель иранского министерства заявил, что встреча начнется в середине дня.

До 2012 года Иран экспортировал ежедневно примерно 2,5 млн барр. нефти. После введения санкции эти объемы упали до 1,1 млн барр. в сутки. В декабре уровень добычи нефти в Иране составил 2,9 млн барр./день.