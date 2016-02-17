"Укрэнерго" сообщило о поставках из России электроэнергии в оккупированные районы Донбасса

Госкомпания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы Украины, сообщила о факте поставок из России электроэнергии в подконтрольные пророссийским сепаратистам районы Донбасса, говорится в сообщении компании.

«Питание Краснодонского и Антрацитовского энергоузлов, а также части нагрузки Алчевска и Луганска, осуществлялось от ЕЭС России по воздушной линии 500 кВ «Победа-Шахты», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

При этом в компании не уточнили конкретные периоды поставок электроэнергии из России, а также то, осуществляется ли на сегодняшний день энергоснабжение указанных регионов Донбасса с территории Российской Федерации.

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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» в 2015 году поставил 1,727 млрд кубометров природного газа подконтрольным пророссийским сепаратистам территориям Донбасса.

Украина отказалась оплачивать данные поставки.