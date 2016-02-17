Прибыль крупнейшей нефтегазовой компании Австралии упала в 100 раз

Чистая прибыль австралийской нефтегазовой компании Woodside Petroleum в 2015 году составила $26 млн (36,6 млн австралийских долларов) против $2,41 млрд в 2014 году. Почти стократное падение прибыли у крупнейшей частной нефтяной компании страны является следствием падения нефтяных цен с середины 2014 года. Выручка концерна сократилась на треть: с $7,08 млрд до $4,49 млрд, сообщает РБК.

Компания также заявила, что за 2015 год ей удалось снизить порог безубыточности по денежному потоку (break-even cash cost of sales) с $14,3 до $11,1 за баррель нефтяного эквивалента, однако это не помогло ни выправить финансовые показатели, ни поддержать уровень операционного денежного потока (который сократился ровно вдвое, до $2,38 млрд).

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Нефтяной кризис отразился и на газовом бизнесе Woodside Petroleum. В первую очередь речь идет о плавучем терминале СПГ «Брауз», который готовится к возведению у северо-западных берегов Австралии. Совместный проект Woodside и голландской Shell «Брауз» призван обслуживать несколько шельфовых нефтегазоносных районов общим объемом свыше 430 млрд куб. м газа и 453 млн барр. газоконденсата. По словам руководства Woodside, проект остается безубыточным при стоимости нефти не ниже $35 за барр., поэтому его будущее сейчас стоит под вопросом.

По данным Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США, в 2014 году в Австралии добывалось около 354 тыс. барр. нефти ежесуточно — в два раза меньше исторического максимума, достигнутого в 2000 году. Падение нефтяных цен отразилось на финансовых показателях энергоконцернов, а значит, на их отчислениях в бюджет. Так, за 2015 год Woodside Petroleum заплатила $243 млн налогов против $993 млн годом ранее. С начала кризиса летом 2014 года австралийский доллар обесценился по отношению к доллару США почти на 25%.

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Woodside Petroleum является крупнейшей независимой энергетической компанией Австралии, основанной еще в 1954 году. Ее бумаги торгуются на Австралийской фондовой бирже и входят в ведущий индекс ASX 20, представляющий двадцатку ведущих концернов страны. За прошедший день торгов акции Woodside Petroleum упали на 7%, до 27,49 австралийских долларов. Рыночная капитализация компании составила 22,65 млрд австралийских долларов ($16,2 млрд).