Иран отказался замораживать объемы добычи нефти

Власти Ирана заявили, что не видят логики в ограничении уровня добычи нефти и не намерены присоединяться к соответствующей договоренности, заключенной во вторник в Дохе представителями России и трех стран ОПЕК, сообщает ВВС.

"По словам чиновников, отвечающих за взаимодействие Ирана с ОПЕК, многие страны наращивали уровень добычи нефти в то время, как Тегеран находился под санкциями Запада. Теперь, когда эти санкции отменены, наращивать уровень добычи намерен уже сам Иран", - говорится в сообщении.

Решение Тегерана делает невозможным реализацию подписанного в Дохе соглашения, так как обязательным условием в нем указано согласие на аналогичные меры всех стран-членов ОПЕК, в число которых входит и Иран. При этом не исключено, что переговоры продолжатся.

Некоторые другие страны-члены нефтяного картеля выступили в поддержку соглашения. В частности, о готовности присоединиться к заморозке уровня добычи нефти официально объявили власти Кувейта.

По данным министерства нефти страны, Кувейт готов закрепить уровень добычи нефти в стране на нынешнем уровне в 3 миллиона баррелей в сутки. Однако он сделает это только в том случае, если соглашение удастся реализовать с участием всех членов ОПЕК.

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Соглашение о замораживании добычи нефти на уровне января этого года заключили Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла. Вместе эти страны добывают примерно четверть всех мировых запасов.

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Целью соглашения считается повышение стабильно падающих цен на нефть. При этом рынки скептически отреагировали на итоги встречи в Дохе, так как участникам предстоит договориться еще с 10 странами, включая Иран.