The New York Times: Европа ищет альтернативы российскому импорту газа

Об этом пишет Джеймс Кантер в статье "Европа ищет альтернативы российскому импорту газа", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Центральное место в предложениях, представленных Европейской комиссией, занимает план по пересмотру энергетических контрактов со странами вне союза, например, с Россией, чтобы государства-члены могли сравнить условия и искать другие выгодные сделки.

Энергетика – очень сложный вопрос для Европы и России. Европейский союз получает около трети своих поставок от российского энергетического гиганта "Газпром". Москва, в свою очередь, получает значительный доход от продажи газа в Европу.

Приоритет комиссии – предотвратить повторение так называемых "газовых войн" 2006 и 2009 года. Тогда "Газпром" перестал поставлять топливо через Украину, перекрыв поставки Западу. Граждане в нескольких государствах-членах вынуждены были мерзнуть посреди зимы.

"Мы все еще слишком уязвимы" к большому срыву поставок газа, заявил на пресс-конференции во вторник Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по вопросам энергетики и борьбы с изменением климата.

"Политическая напряженность на наших границах по-прежнему находится на острие ножа. Это резкое напоминание о том, что эта проблема не решится сама собой", - сказал г-н Ариас Каньете, по-видимому, ссылаясь на сохраняющуюся напряженность с Россией из-за аннексии Крыма два года назад и ее усилий по дестабилизации Украины.

Последние предложения еще должны быть одобрены всеми странами и Европейским парламентом, прежде чем станут законом. Они направлены на то, чтобы предотвратить появление дефицита, сделать ценообразование более прозрачным и не позволить таким поставщикам, как "Газпром", поощрять отдельные страны с помощью льготных сделок.

Основная мера, которая была объявлена во вторник, обяжет страны ЕС подавать Комиссии предварительное уведомление о сделках на поставки газа с иностранными поставщиками. Они должны будут предоставить такую информацию, как максимальные суточные объемы газа, который будет поставлен, и условия, при которых эти поставки могут быть приостановлены.

Если комиссия решит, что контракты невыгодные, то она может вынести рекомендации, которые странам придется принять во внимание, иначе они рискуют предстать перед судом.

Комиссия также хочет пересмотреть газовые контракты, подписанные между компаниями – но только в случае, если такой договор дает любому поставщику не из Евросоюза больше, чем 40-процентную долю на рынке в пределах одной страны.

Другая мера должна укрепить существующие между странами обязательства, согласно которым они должны распределять газ, чтобы обеспечить его свободное передвижение, и чтобы каждый отдельный поставщик мог оказывать меньше контроля. Страны также обязаны будут поставлять газ домохозяйствам своих соседей и основным социальным службам, таким как больницы и школы, прежде чем обеспечить свою отечественную промышленность в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

Комиссия уже подтолкнула страны к распределению газа. Год назад стартовала инициатива для того, чтобы лучше координировать энергетическую политику.

"Разумеется, это положительные изменения", - сказал Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы, государства Балтии, ранее входившего в состав Советского Союза. "Россия всегда использовала энергетику, как инструмент для "шантажа" и "рычаг влияния", - сказал он.

Пока еще не ясно, смогут ли новые меры удержать государства-члены от работы над проектами, где вступают в конфликт национальные интересы.

Германия, например, выступает за расширение существующего трубопровода из России в обход Украины под названием "Северный поток" (Nord Stream), но Италия и Польша против таких планов.

Комиссия все еще "проводит оценку правового положения" в отношении расширения "Северного потока", сказал г-н Ариас Каньете. Он также отметил, что проект стал "сугубо политическим".