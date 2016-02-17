"Нафтогаз" втрое повысит стоимость транзита, если "Газпром" не увеличит объемы прокачки

Российский газовый монополист – компания "Газпром" должна будет заплатить Украине 6,1 миллиарда долларов за транзит природного газа по новым тарифам против 2 миллиардов долларов в прошлом году в случае отказа увеличивать прокачку газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом в Facebook написал директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, напомнив, что новые тарифы на транзит газа состоят из двух ставок, одна из которых применяется к зарезервированным мощностям, а другая (стоимость топливного газа) к протранспортированным объёмам.

"Относительно легко можно сравнить, сколько "Газпром" должен платить за транзит по территории Украины по старым и новым тарифам. В 2015 году "Газпром" заплатил около 2 миллиардов долларов за транзит около 67 миллиардов кубометров газа территорией Украины. В 2016 году за тот же объём транзита "Газпром" должен будет заплатить 6,1 миллиарда долларов. То есть, в три раза, или на 4 миллиарда долларов больше", - написал Витренко.

При этом он сообщил, что повышенная стоимость транспортировки рассчитана, исходя из 110 миллиардов зарезервированных мощностей отечественной ГТС для "Газпрома" (согласно контракту 2009 года). В то же время Витренко подчеркнул, что с новыми тарифами на транспортировку у "Газпрома" есть экономический стимул максимально использовать зарезервированные мощности.

"Например, если объем транзита будет повышен на 64% - до 110 миллиардов кубометров, "Газпром" должен будет заплатить всего лишь на 5% (300 миллионов долларов) больше", - написал топ-менеджер "Нафтогаза".

"Поэтому, если "Газпром" хочет понизить удельную стоимость транзита в пересчете на тысячу кубометров, он должен просто больше транзитировать через Украину. Все в его руках, как говорится", - добавил Витренко.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал "Газпром" монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства их злоупотреблений монопольным положением в Украине.

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19 января 2016 года Украина в одностороннем порядке повысила для компании "Газпром" стоимость услуги по транзиту российского газа в страны ЕС на 50%. Тариф вырос до 4,5 доллара за каждые 100 километров. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход из газотранспортной системы. В настоящее время "Нафтогаз" судится с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года, в том числе в части транзита российского газа.