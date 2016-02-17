S&P знизило прогноз цен на нефть марки Brent

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в среду ухудшило свой прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2016 году 40 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 55 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на релиз агентства.

"Цены на нефть на спотовых и фьючерсных рынках теперь находятся примерно на 70% ниже уровней, на которых они были в середине 2014 года, когда цены начали падать", - пишет агентство.

Прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2016-2019 годах ухудшен до 46 долларов за баррель с прогнозировавшихся ранее 65 долларов за баррель.

Агентство также считает, что соглашение между РФ и рядом стран ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти не окажет существенного влияния на прогноз.

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"Со стороны предложения, отметим, что замораживание будет проходить на уже рекордно высоких уровнях добычи для России и Саудовской Аравии. Кроме того, отметим, что соглашение является условным для других производителей. С точки зрения спроса, мы видим замедление экономического роста Китая и долговую нагрузку в качестве основных причин начала глобального риска", - сообщается в релизе.