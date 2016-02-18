Цена на нефть Brent превысила $35

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоит отметить, что по состоянию на 8:20 по киевскому времени баррель Brent стоил $35,11. Мартовский фьючерс американской WTI также подорожал до $31,3.

Напомним, вчера власти Ирана заявили, что не видят логики в ограничении уровня добычи нефти и не намерены присоединяться к соответствующей договоренности, заключенной во вторник в Дохе представителями России и трех стран ОПЕК.

Стоит отметить, что соглашение о замораживании добычи нефти на уровне января этого года заключили Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла. Вместе эти страны добывают примерно четверть всех мировых запасов.