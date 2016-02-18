"Нафтогаз" направил России уведомление по инвестиционному спору из-за захвата активов в Крыму
Спор возник из-за незаконного захвата РФ инвестиций группы "Нафтогаз" в Крыму.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила России письменное уведомление об инвестиционном споре по захваченным активам в Крыму в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной, сообщает пресс-служба компании.
"Спор возник из-за незаконного захвата РФ инвестиций группы "Нафтогаз" в Крыму", - говорится в сообщении НАКа.
Пресс-служба сообщает, что "Нафтогаз" в соответствии с условиями соглашения направил официальный запрос о проведении консультаций и переговоров с представителями РФ в целях разрешения спора.
"Если спор не будет разрешен путем переговоров, "Нафтогаз" намерен передать его на рассмотрение в арбитраж", - подчеркнули в компании.
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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года "Нафтогаз Украины" выбрал американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд по своим активам в аннексированном Россией Крыму.
За эти услуги "Нафтогаз" заплатит американской компании 1,25 миллиона долларов до конца 2016 года.
Ранее госкомпания оценила в 15,7 миллиарда гривень стоимость утраченных активов в Крыму после его аннексии Российской Федерацией и будет через международные суды добиваться восстановления контроля над полуостровом и возмещения ущерба.
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Кроме того, в октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.