Госгеонедр выставит на аукцион 7 нефтегазовых участков

Государственная служба геологии и недр Украины 22 марта проведет аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами на 11 площадях, 7 из которых с запасами газа и нефти.

Об этом говорится в сообщении ведомства в газете "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, на аукцион будут выставлены три площади с запасами нефти и газа во Львовской области (Пидгирцивская, Добривлянская, Быстрицкая), две в Харьковской (Южно-Кисовская и Мурафинская), а также по одной площади в Закарпатской и Сумской областях (Тереблянская и Сурмачевская соответственно).

Кроме того, Госгеонедр выставит на аукционе два участка с запасами песка и песчано-гравийной смеси, один участок с запасами извести и один с запасами графитовых руд и графита.

Конечный срок подачи заявок на участие в аукционе – 4 марта 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года глава Госгеонедр Николай Бояркин заявил, что ведомство в рамках реформирования отрасли и с целью минимизации коррупционных рисков планирует внедрить систему электронных аукционов по продаже нефтегазовых участков.

Первый аукцион в тестовом режиме ведомство планировало провести уже в текущем году.