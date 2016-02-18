Иран объяснил, почему отказался от заморозки добычи нефти

Иран полагает, что глобального соглашения о заморозке уровня добычи нефти будет недостаточно, чтобы поднять цены, так как на рынке сейчас господствует переизбыток предложения, рассказали источники Reuters в иранской нефтяной отрасли Ирана.

«Проблема нефтяного рынка — это перенасыщение. Нужно сделать что-нибудь, чтобы избавиться от этих лишних баррелей», — сказал один из собеседников агентства, знакомый с позицией иранских властей. Он добавил, что «заморозка со стороны тех, кто добывает по максимуму, не поможет рынку».

Второй источник заявил, что идею о соглашении следует обсуждать дальше, но тогда, когда «страны, увеличившие добычу (главным образом, Саудовская Аравия), снизят ее, а Иран выйдет на досанкционный уровень».

Во вторник Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла объявили о готовности заморозить добычу нефти на январском уровне, чтобы сдержать затоваривание рынка и поднять цены. В среду в Тегеране представители ОПЕК провели переговоры с Ираном и Ираком, надеясь убедить их присоединиться к соглашению.

Иран в ходе переговоров настаивал на том, что ему нужно вернуть рынки, потерянные за время, когда он находился под санкциями, и что его действия не скажутся значительно на переизбытке нефти. В течение года Тегеран намерен увеличить экспорт на 1 млн барр. в сутки, пишет РБК.

Министр нефти Ирана Биджан Занганех по окончании переговоров выражался очень осторожно, заявив, что его страна поддерживает инициативу по заморозке добычи в качестве первого шага к сбалансированному рынку и восстановлению цен.

Саудовская Аравия и Россия, являющиеся крупнейшими экспортерами нефти в мире, уточнили, что сбалансировать рынок удастся, только если все основные нефтедобывающие страны присоединятся к соглашению. Reuters отмечает, эта инициатива пока не сильно впечатлила рынок, цены на котором в течение недели испытывали сильные колебания.

В четверг нефть марки Brent стоит на лондонской электронной бирже ICE в районе $35/барр. с колебаниями в диапазоне от $34,35 до $35,44 за барр.