АМКУ направил "Газпрому" решение о штрафе в 86 миллиардов - дал два месяца на выплату

Антимонопольный комитет Украины пояснил свой штраф в 86 млрд грн к «Газпрому» несоблюдением российской компанией условий контракта от 2009 года на транзит газа через территорию Украины, в результате чего «Нафтогаз» потерял значительные доходы от снижения объема прокачки топлива в ЕС, говорится в сообщении ведомства.

В АМКУ пояснили, что в соответствии с условиями контракта «Газпром» обязался обеспечить ежегодную транспортировку 110 млрд куб. м газа по территории Украины.

«Нафтогаз», в свою очередь, формировал тариф и прогнозируемый объем доходов за предоставление услуги по транзиту российского газа, исходя из объемов природного газа, которые будут транспортироваться по ГТС Украины в течение длительного времени, поскольку контракт имеет долгосрочный характер.

«Неоднократные обращения, которые бы позволили НАК «Нафтогаз Украины» реализовывать услугу по обоснованной цене в связи с уменьшением объемов природного газа, транспортируемого транзитом по территории Украины, «Газпром» оставлял без ответа и соответствующего реагирования», - говорится в сообщении АМКУ.

«Непринятие мер компанией «Газпром» по цене и условиям услуги по транзиту природного газа … привело к значительным экономическим потерям НАК «Нафтогаз Украины»)», - резюмировали в Антимонопольном комитете.

Одним из способов разрешения сложившейся ситуации АМКУ видит проведение переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома», по результатам которых должны быть установлены обоснованные тарифы на услуги по транзиту природного газа по территории Украины, в том числе с учетом положений договора об учреждении Энергетического сообщества.

«12 февраля 2016 года Комитет направил решение сторонам по делу, ОАО «Газпром» как ответчику, НАК «Нафтогаз Украины» как третьей стороне», - добавили в АМКУ.

АМКУ напомнил, что у "Газпрома" есть два месяца на выполнение решения.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году повысит втрое стоимость транзита газа для «Газпрома» в случае отказа увеличить объемы прокачки.

Компания «Газпром» должна будет заплатить Украине 6,1 млрд долл. за транзит природного газа по новым тарифам против 2 млрд долл. в прошлом году в случае отказа увеличивать прокачку газа через украинскую газотранспортную систему.

24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства их злоупотреблений монопольным положением в Украине.