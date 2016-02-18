Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна не готова сокращать добычу нефти.

Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

"Саудовская Аравия пока не готова сократить производство", - заявил министр.

Читайте такжеИран объяснил, почему отказался от заморозки добычи нефти

Напомним, 16 февраля в столице Катара Дохе представители Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак высказали готовность сохранить в среднем в 2016 году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны- производители нефти присоединятся к этой инициативе.