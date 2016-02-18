Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти
18:41, 18 февраля 2016Энергетика
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Ранее представители Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и министр энергетики России высказали готовность сохранить добычу нефти на уровне января текущего года.
REUTERS
Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна не готова сокращать добычу нефти.
Об этом сообщет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
"Саудовская Аравия пока не готова сократить производство", - заявил министр.
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Напомним, 16 февраля в столице Катара Дохе представители Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак высказали готовность сохранить в среднем в 2016 году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны- производители нефти присоединятся к этой инициативе.
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