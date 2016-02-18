Венесуэла повысила цены на бензин в 60 раз, однако топливо в стране остается самым дешевым в мире

Власти Венесуэлы подняли цены на бензин более чем в 60 раз, сообщает Slon.ru cо ссылкой на Bloomberg.

C 18 февраля литр 95-го автомобильного топлива будет стоить шесть боливаров, а не 9,7 сентаво. Цены на литр 91-го бензина вырастут с семи сентаво до одного боливара.

Тем не менее даже после повышения цен автомобильное топливо в Венесуэле остается самым дешевым в мире.

Стоимость бензина в Венесуэле выросла впервые за 20 лет, указывает агентство. Предыдущее повышение цен в 1989 году привело к масштабным акциям протеста по всей стране и помогло прийти к власти Уго Чавесу. Последний, опасаясь повторения бунтов, за время пребывания у власти (14 лет) ни разу не поднимал цены на бензин.

Кроме того, правительство Венесуэлы в очередной раз девальвировало национальную валюту по отношению к доллару США – на этот раз на 58,73%, передает El Nacional. В результате официальный курс доллара повышен с 6,3 боливара до 10 боливаров. В рамках антикризисных мер в стране также будут повышены цены на продовольственные товары, а с 1 марта на 20% увеличены зарплаты.

Читайте такжеНовая угроза для развивающихся стран: Венесуэла готовится к дефолту

В середине января 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 60 дней. Кризис в стране, продолжающийся последние несколько лет, усугубился из-за падения мировых цен на нефть.

В середине февраля Мадуро заявил, что с 2010 года доходы Венесуэлы от продажи нефти сократились на 4200% – с $3,31 млрд в январе 2010-го до $77 млн в январе 2016-го.