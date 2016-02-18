Ирак, Иран, Венесуэла и Катар не смогли договориться о заморозке добычи нефти

Министры нефти Ирана, Ирака, Венесуэлы и Катара на встрече 17 февраля в Тегеране не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи нефти в 2016 году для поддержания цен, но готовы продолжать консультации для поиска оптимальных решений, следует из заявления официального представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада агентству Sputnik.

"Вчера была проведена встреча между министрами нефти Ирака, Ирана, Катара и Венесуэлы. Мы приветствовали также участие российского министра во встрече в Дохе. Министр нефти Ирака подтвердил, что консультации и встречи между членами ОПЕК и другими производителями продолжаются и нацелены на то, чтобы прийти к чему-то, что поддержит цены на нефть на мировых рынках", - сказал Джихад.

Отвечая на вопрос, была ли достигнута какая-то договоренность по итогам встречи, собеседник агентства сказал: "Они подтвердили только, что переговоры продолжаются, и значит, нужно прийти к соглашению, которое будет в интересах всех и поддержит цены на нефть".

Говоря о возможности сокращения производства нефти в Ираке, представитель министерства нефти Ирака сказал: "Это зависит от того, какие решения или соглашения примут страны ОПЕК и другие производители. Соглашение, к которому пришли четыре страны в Дохе предлагает заморозить уровни производства, и Ирак поддерживает любое решение, которое поддержит цены на нефть и поднимет их на мировых рынках".

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"К настоящему моменту стороны принципиально договорились, что нужно прийти к решению в интересах производителей в целом, как внутри ОПЕК, так и за ее пределами. Переговоры и консультации продолжаются для того, чтобы прийти к общему решению", - добавил он, сообщает Прайм.

Министры нефти Ирана, Ирака, Венесуэлы и Катара встречались 17 февраля в Тегеране. Планировалось обсудить ситуацию на нефтяном рынке и предложение о заморозке добычи нефти на уровне января, выдвинутое по результатам встречи РФ и представителей стран, входящих в ОПЕК, в Дохе.

Перед этим, 16 февраля, по итогам встречи в Дохе между министром энергетики РФ Александром Новаком и представителями Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара была достигнута договоренность о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января текущего года, если другие производители присоединятся к такой инициативе.