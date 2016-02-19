Олигарх Дерипаска видит нефть по $18 и доллар по 100 рублей, но успокаивает россиян - "не умрем"

Глава российской алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска не исключает, что цена на нефть может опуститься до $18 за баррель, а курс рубля — упасть до 100 руб. за доллар, передает ТАСС.

«Уже нельзя молиться и ожидать, смотря на эти котировки, лучше уже не будет. Нужно понять, что структурное перепроизводство надолго, можем увидеть стоимость нефти и в $18 — не умрем, и можем увидеть курс в 100 руб. — тоже не умрем. Нужно двигаться, понимая, что это будет», — сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Читайте такжеВедущие инвестбанки мира скептически оценили договоренность России и стран ОПЕК

Он также отметил, что импортозамещение не является выходом из сложившейся экономической ситуации.

«Я не верю в импортозамещение как в мантру, импортозамещение, мне кажется, модель XIX века. Нужно выходить на экспорт, ресурсов не так много, но они у нас есть», — сказал глава «Русала».

Читайте также"Welcome to the future": глава Сбербанка России объявил об окончании нефтяного века

По словам Дерипаски, экспорт и диверсификация несырьевого экспорта, а именно переработка сырья, сегодня является приоритетом.

Ранее он заявлял, что сырьевой рывок на мировом рынке закончился, и призвал готовиться к длительному периоду текущих цен на сырье. При этом Дерипаска подчеркнул, что нефтяные цены еще не закончили снижение.