Венгрия отменила таможенные талоны для контроля за количеством ввезенного топлива

С 18 февраля на венгерских КПП при въезде в страну со стороны Закарпатья больше не выдают водителям специальные талоны, в которых заполняется количество топлива в баке авто и километраж, пишет Mukachevo.net.

Подобные талоны заполнялись и на въезде, и на выезде из страны для контроля количества топлива, которое попадает в страну без дополнительного акцизного сбора. Таким образом, Венгрия ранее препятствовала ввозу в страну контрабандного топлива из Украины.

Ограничения были введены с 1 марта 2012 года, и предусматривали, что один водитель может въехать в страну с полным баком топлива без уплаты акцизного налога только раз в неделю.

Венгры объясняли тогда такой шаг большим количеством спекулянтов и фактических контрабандистов, которые по несколько раз в день пересекали границу в сторону Венгрии с полными баками горючего, которое «сливали» в пограничной зоне по сниженным ценам.

Тогда венгры заявляли о миллиардных убытках от таких контрабандистов, которые, по данным венгерских таможенников, тогда составляли около 20% общего трафика на границе в пределах Закарпатской области.

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Напомним, 1 литр дизеля в Венгрии стоит около 1 евро, а это сейчас 30 гривень, тогда как в Украине 1 литр дизеля можно купить в 2 раза дешевле.