Нефтегазовые доходы РФ продолжают падать: в январе сократились на треть

Из-за сверхнизких цен на нефть в начале года нефтегазовые доходы российского бюджета в январе сократились почти на треть по сравнению с январем 2015 года, причем экспортные пошлины на углеводороды принесли казне меньше половины (49%) от показателя годичной давности.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Минфина об исполнении бюджета, текст которого имеется в распоряжении издания.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе составили 371,1 млрд руб. — это на 8% больше кассового плана (344,4 млрд руб.), сказано в отчете Минфина, который поступил в Госдуму. В то же время полученная сумма на 29% меньше нефтегазовых поступлений за январь 2015 года, отмечено в отчете.

Налоговый маневр (увеличение ставок налога на нефть и газовый конденсат) способствовал значительному увеличению бюджетных доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — на 21,5% по сравнению с январем 2015 года. Но увеличенные доходы от НДПИ не смогли компенсировать потери от снижения экспортных цен на нефть марки Urals: доходы от экспортных пошлин на нефть и газ в январе 2016 года составили лишь 49% от поступлений годичной давности.

В январе 2016 года средняя цена Urals составила $28,8 за баррель — на 38% ниже, чем в январе прошлого года, и на 44% ниже, чем в среднем за весь 2015 год. У Минэкономразвития РФ есть стрессовый сценарий со средней ценой Urals в $25, но Улюкаев все же считает более реалистичной ценой $40 за баррель в 2016 году.

Близкой точки зрения придерживается Минфин, который нацеливается на удержание бюджетного дефицита в пределах 3% ВВП при среднегодовой цене в $40, говорил ранее в феврале министр финансов Антон Силуанов.

Ставки экспортных пошлин на январь 2016 года рассчитывались в ноябре—декабре, когда цена Urals еще составляла $36–39/барр., оговаривается Минфин в отчете. И сокращение доходов от экспорта нефти могло оказаться еще большим, если бы не решение сохранить на 2016 год прошлогодние ставки экспортных пошлин (вместо их планировавшегося снижения), отмечает ведомство.

Заморозка экспортных пошлин должна была бы принести казне 200 млрд руб. в этом году, но при ценах на нефть в районе $30 доход составит лишь 50 млрд руб., сообщало агентство Reuters 10 февраля со ссылкой на неназванных федеральных чиновников.

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В целом доходы бюджета по сравнению с январем 2015 года сократились на 18% (на 235,9 млрд руб.), хотя бюджет за первый месяц года удалось исполнить с профицитом в 390,2 млрд руб. Дело в том, что расходы сократились еще сильнее — на 54% (на 842 млрд руб.) относительно января 2015 года. Власти сэкономили на госзакупках, следует из данных министерства: закупка товаров, работ и услуг уменьшилась на 676 млрд руб.