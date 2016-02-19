Премьер обещает подумать об увеличении социальной нормы потребления газа

Правительство рассмотрит возможность увеличения социальной нормы потребления газа, составляющей 1200 кубометров, после анализа объемов потребления всеми группами потребителей за время отопительного сезона, сообщил во время Часа правительства в парламенте премьер министр Украины Арсений Яценюк.

«По результатам отопительного сезона, по результатам января месяца мы проверим информацию по потреблению по категориям потребителей, и я проинформирую вас о том, есть ли возможность добавить (дополнительный объем газа к социальной норме - УНИАН) и есть ли в этом необходимость», - сказал Яценюк.

Он добавил, что вне зависимости от размера социальной нормы, государство покроет высокие счета тех, кто имеет низкие доходы. Также премьер отметил, что 5,5 млн семей получают субсидии, что свидетельствует об эффективности программы. «Я думаю, что вы ездите в регионы и часто встречаетесь с избирателями. Та антитарифная истерия, которая была, она не отвечала действительности, потому что институт субсидий действительно заработал», - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк: практически каждый третий украинец получает субсидии

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,4 млрд грн, что на 2 млрд грн, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.

Субсидии на оплату ЖКУ в 2015 году были назначены 5,4 млн семей, что составило 91,1% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 3,7 млн семей, в сельской – около 1,7 млн семей. По сравнению с 2014 годом количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 3,9 млн, или в 3,6 раза.