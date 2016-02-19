Нефть продолжает дешеветь на данных из США

Мировые цены на нефть продолжают показывать отрицательную динамику на фоне опасений инвесторов за избыток на нефтяном рынке после выхода статистики Минэнерго США по запасам сырья в стране, сообщает Прайм.

По состоянию на 12:56 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,78% - до 33,66 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,73% - до 32,37 доллара за баррель.

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Согласно данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 февраля, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 504,1 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сохранились на уровне 64,7 миллиона баррелей.

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При этом, запасы бензина выросли на 3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 258,7 миллиона баррелей, дистилляты - на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 162,4 миллиона баррелей.