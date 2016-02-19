Минфин РФ: период низких нефтяных цен может затянуться на 15 лет

Фаза низких цен на нефть может продлиться до 15 лет. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил замминистра финансов России Максим Орешкин.

«Сейчас мы вошли в фазу пониженных цен на сырьевые товары, и это может продлиться до 15 лет, как это было в прошлые годы. Это означает другую парадигму по сравнению с тем, с чем мы жили предыдущие 15 лет», — считает он.

Орешкин отметил, что при этом российская экономика лучше других сырьевых адаптируется к новым ценам на нефть, она «прошла дальше всех по адаптации к новой реальности».

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Как сообщал УНИАН, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в январе 2016 года снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $28,75 за баррель.

В январе 2015 года средняя цена нефти Urals составляла $46,58 за баррель.

В декабре 2015 года средняя цена нефти этой марки составила $36,42 против $42,11 за баррель в ноябре.

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В 2015 году среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне $51,23, снизившись к показателю предыдущего года почти в два раза.

В правительстве РФ оценивают риски падения нефти Urals до $25 за баррель.