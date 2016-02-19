Глава "Нафтогаза" оценивает общую сумму претензий к "Газпрому" в $30 миллиардов

Глава крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает общую сумму претензий его компании к российскому "Газпрому" в 30 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на круглом столе в Комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Общая сумма (претензий - УНИАН) приближается к 30 миллиардов долларов", - сказал он.

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Как известно, "Нафтогаз" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС по территории Украины и контракт купли-продажи Украиной российского газа. Также "Нафтогаз" намерен судиться с Россией по потере своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.