В "Нафтогазе" предлагают передать управление украинской ГТС европейской компании

Украине для сохранения статуса страны – транзитера российского газа в страны Европейского Союза необходимо привлечь к управлению своей газотранспортной системой европейскую компанию с безупречной репутацией.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на круглом столе в Комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Для того, чтобы сохранить транзит, нам нужен иностранный партнер", - сказал глава "Нафтогаза".

"Он (иностранный партнер — УНИАН) нам нужен не столько с точки зрения инвестиций, сколько для доверия европейских стран к Украине как транзитному маршруту российского газа", - добавил Коболев.

Также, по его словам, прежде чем привлечь иностранного инвестора, необходимо создать независимого оператора по управлению ГТС, который должен быть отделен от "Нафтогаза".

"Этот оператор должен иметь свой контракт на транзит газа, а лучше и несколько, а также свой наблюдательный совет", - сказал Коболев.

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Также глава "Нафтогаза" добавил, что одним из требований компании в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома" является перевод действующего контракта на транзит российского газа через Украину на будущего оператора ГТС.