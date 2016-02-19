"Нафтогаз" ждет встречи с "Газпромом" для переговоров об условиях транзита российского газа в ЕС - Коболев

Госхолдинг "Нафтогаз Украины" ждет встречи с российским "Газпромом" для переговоров о стоимости услуг украинской компании по транзиту российского газа в Европейский Союз, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев журналистам 19 февраля в Киеве.

"Мы сейчас ждем этой встречи. "Газпром" готов общаться", - сказал Коболев.

"Вопрос сейчас в том: о чем мы сможем договориться? Но дискуссия будет, мы ее ожидаем", - добавил он.

При этом Коболев не уточнил какую-либо конкретную дату планируемых переговоров, лишь добавив, что встреча пройдет в одной из европейских стран.

Также будущие переговоры с "Газпромом" подтвердил и министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал "Газпром" монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства их злоупотреблений монопольным положением в Украине.

19 января 2016 года Украина в одностороннем порядке повысила для компании "Газпром" стоимость услуги по транзиту российского газа в страны ЕС на 50%. Тариф вырос до 4,5 доллара за каждые 100 километров.

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По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход из газотранспортной системы. В настоящее время "Нафтогаз" судится с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года, в том числе в части транзита российского газа.