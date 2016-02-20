Южно-Украинская АЭС отключила третий блок от энергосистемы

Южно-Украинская АЭС сегодня, 20 февраля, в 05:45 отключила 3 энергоблок от энергосети из-за повышения уровня теплоносителя в парогенераторе по факту отказа регулятора уровня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, оборудование первого и второго энергоблоков АЭС работает в заданном режиме.

«Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 20 февраля 2016 года составляет 9 мкР/ч», - сообщили в пресс-службе и добавили: «Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений».

Как сообщал УНИАН, 26 января Южно-Украинская АЭС вынуждена была снизить на 40% мощность энергоблока №2 из-за отключения одного из четырех главных циркуляционных насосов.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Оператором АЭС является госкомпания «Энергоатом».

Южно-Украинская АЭС – это 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.