Южно-Украинская АЭС подключила энергоблок №3 к сети

Как сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом», оборудование первого и второго энергоблоков АЭС работает в заданном режиме.

Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции, и на 20 февраля 2016 года составляет 9 мкР/час.

Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

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Напомним, 20 февраля в 5:45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети из-за повышения уровня теплоносителя в парогенераторе.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Оператором АЭС является госкомпания «Энергоатом».

Южно-Украинская АЭС – это 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.