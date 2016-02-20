Южно-Украинская АЭС подключила энергоблок №3 к сети
В 15:48 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети после устранения неисправностей.
Как сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом», оборудование первого и второго энергоблоков АЭС работает в заданном режиме.
Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции, и на 20 февраля 2016 года составляет 9 мкР/час.
Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.
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Напомним, 20 февраля в 5:45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети из-за повышения уровня теплоносителя в парогенераторе.
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Оператором АЭС является госкомпания «Энергоатом».
Южно-Украинская АЭС – это 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.