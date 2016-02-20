Минфин РФ не ожидает большого роста цен на нефть в ближайшие 2-3 года

Цены на нефть в ближайшие два-три года, даже если и вырастут, то не слишком сильно, поэтому рассчитывать на этот фактор при планировании развития экономики РФ не стоит, сообщает Прайм со ссылкой на заявление замминистра финансов РФ Максима Орешкина.

"Здесь нужно себе отдавать отчет, что внешний фон вряд ли нам поможет. Цены на нефть, если и вырастут (в перспективе двух-трех лет - ред.), это будет не очень большой рост. Поэтому на этот фактор сильно рассчитывать нельзя", - сказал он в интервью одному из телеканалов.

"С точки зрения развития нашего экспорта надо понимать, что мировая экономика не будет расти быстро, поэтому для того чтобы наращивать экспорт нужно выиграть конкуренцию, нужно вступать в жесточайшую конкуренцию с другими странами и выигрывать. Поэтому рассчитывать здесь нужно исключительно на себя", - добавил замминистра.

Замглавы Минфина РФ также отметил, что цены на сырьевых рынках уже вошли в зону, которая обеспечивает балансировку рынка в среднесрочной перспективе.

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"Вопрос - сколько нужно снижения предложения, чтобы рынок стабилизировался. Как раз от динамики спроса со стороны мировой экономики, со стороны Китая зависит как раз объем производства", - указал Орешкин.

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По его словам, порядка 5% мировой добычи нефти находится вне зоны операционной рентабельности.