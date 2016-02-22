Нигерия готова присоединиться к плану по заморозке добычи нефти

Об этом сообщил министр энергетики Нигерии Эммануэль Качикву, передает Bloomberg.

При этом, министр считает необходимым предоставить Ирану и Ираку возможности нарастить добычу нефти и вернуть рынки, утраченные вследствие действия санкций и войны.

"Иран и Ирак были вне рынка некоторое время, и если они хотят вернуться, не нужно замораживать их там, где они сейчас, нужно замораживать на более высоком уровне", − сказал Качикву.

Министр отметил, что Нигерия продолжить рассматривать возможность увеличения добычи нефти, но не для экспорта, а для внутреннего потребления. "На данный момент мы не экспортируем даже то количество нефти, которое было установлено ОПЕК", - отметил чиновник.

Также Качикву отметил, что прежде, чем проводить саммит стран ОПЕК, необходимо в ходе выработать переговоров выработать продуктивные решения, которые также повлияют на стоимость нефти.

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Ранее УНИАН сообщал, что министры нефти Ирана, Ирака, Венесуэлы и Катара на встрече 17 февраля в Тегеране не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи нефти в 2016 году для поддержания цен, но готовы продолжать консультации для поиска оптимальных решений.

Перед этим, 16 февраля, по итогам встречи в Дохе между министром энергетики РФ Александром Новаком и представителями Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара была достигнута договоренность о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января текущего года, если другие производители присоединятся к такой инициативе.