Аналитики не верят в соглашение России и ОПЕК: число ставок на рост нефти упало

Хедж-фонды и другие спекулянты сократили число ставок на рост стоимости нефти. Это падение стало максимальным за прошедшие семь месяцев, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, число длинных позиций на рост стоимости WTI за неделю, закончившуюся 16 февраля, сократилось на 5,3%. Это самое сильное падение с июля прошлого года. При этом за аналогичный период стоимость WTI поднялась на 3,9% до 29,04 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, падение числа ставок на рост нефти произошло вопреки соглашению о заморозке ее добычи, которого на прошлой неделе достигли Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла. В том, что эта договоренность будет способствовать росту котировок, сомневаются и многие аналитики. Так, в подорожании нефти благодаря договоренности усомнился Goldman Sachs.

"Это соглашение ничего не сделает с точки зрения сокращения излишков", - объяснил Bloomberg Барт Мелек, глава подразделения товарной стратегии в TD Securities. По словам эксперта, Иран, скорее всего, будет производить столько нефти, сколько потребуется для того, чтобы вернуть долю на рынке.

Во вторник, 16 февраля, Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла объявили о готовности заморозить добычу нефти на январском уровне. Страны выразили надежду, что такая мера поможет сдержать рост переизбытка нефти на рынке и поднять ее стоимость.

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После этого представители ОПЕК провели переговоры с Ираном и Ираком, чтобы убедить и их присоединиться к соглашению. После переговоров министр нефти Ирана Биджан Занганех заявил что его страна поддерживает инициативу по заморозке добычи в качестве первого шага к сбалансированному рынку и восстановлению цен.

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Позднее источники Reuters рассказали, что Тегеран отказался от соглашения по двум причинам. По словам собеседников агентства, иранские власти считают предложенные меры являются недостаточными, а также стремятся к выходу на досанкционный уровень добычи.