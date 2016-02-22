Украина за неделю отобрала из хранилищ более 200 миллионов кубометров газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 13 по 21 февраля сократились на 2,3%, или на 244 миллиона кубометров, - до 10,279 миллиарда кубометров с 10,523 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ сократился до 32 миллионов кубометров с 41 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

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В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.