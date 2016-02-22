"Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию американского топлива

Госкомпания «Энергоатом» поставила на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse, говорится в сообщении станции.

«В рамках программы диверсификации ядерного топлива на АЭС Украины, разработанной ГП «НАЭК «Энергоатом», на Запорожскую АЭС была поставлена первая партия ядерного топлива компании Westinghouse», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ядерное топливо было изготовлено на мощностях Westinghouse в Швеции.

«При приемке топлива на ЗАЭС присутствовали представители компании-изготовителя. Входной контроль топлива прошёл без замечаний», - сообщила пресс-служба.

Также отмечается, что загрузка нового топлива будет происходить после одобрения Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«Её финалом станет получение разрешения регулирующего органа на загрузку тепловыделяющих сборок Westinghouse в активную зону энергоблока №5, проведение которой запланировано на май 2016 года», - подчеркнули в сообщении.

Сообщается, что в планах, если позволят результаты опытной эксплуатации, загрузка такого топлива будет выполнена на энергоблоках №3, №4, №1.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в прошлом году почти все топливо поставлялось из России.

В марте прошлого года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15.