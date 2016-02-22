"Надра Украины" сохраняет работу на безубыточном уровне – глава правления

Национальная акционерная компания "Надра Украины", несмотря на сложные финансовые условия, продолжает работать на безубыточном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на главу правления "Надра Украины" Ярослава Климовича, который отметил, что НАК также занимается поиском средств на погашение задолженности своих дочерних предприятий.

"В течение 2014-2015 годов "Надра Украины" постоянно ведет поиск дополнительных источников поступления средств, обеспечивающих погашение задолженности на дочерних предприятиях, а также (несмотря на сложные финансовые условия) удерживает уровень безубыточности", - сказал Климович.

Он также сообщил, что компания приняла решение о направлении в государственный бюджет на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2014 год.

"Эти средства нам удалось перечислить в полном объеме", - отметил председатель правления.

Также сообщается, что за прошедший год "Надра Украины" заплатила в бюджет более 45 миллионов гривень налогов и обязательных платежей. Более 8 миллионов гривень компания направила в качестве финансовой помощи дочерним предприятиям, которые являются самостоятельными юридическими лицами.

В сообщении отмечается, что одновременно в течение 2015 года компания обеспечила дочерние предприятия дополнительными объемами работ на сумму около 5 миллионов гривень, что стало весомой поддержкой их хозяйственной деятельности.

"В частности, это позволило отдельным предприятиям погасить в 1,5-2 раза созданную в предыдущие годы деятельности задолженность по оплате труда и связанным с ней обязательным платежам", - уточнили в компании.

Согласно сообщению, "Надра Украины" начала сокращать долги дочерних предприятий и выходить на уровень безубыточной деятельности во втором полугодии 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович заявил, что компания намерена постепенно ликвидировать долги дочерних предприятий по заработной плате, отчислениям в фонды, налогам и другим обязательным платежам, которые были оставлены предыдущим руководством "Надра Украины".

"Надра Украины" в 2014 году обеспечила дочерние геологоразведывательные предприятия заказами на 22,5 миллионов гривень. Благодаря этому они возобновили работы на проектах, которые ранее были остановлены из-за отсутствия финансирования. Вследствие этого показатель валовой прибыли компании улучшился.

Кроме того, в 2014 году руководство "Надра Украины" пересмотрело условия договоров аренды имущества, что привело к увеличению доходов на 50%. Вместе с тем, компания выделила дочерним предприятиям более 7 миллионов гривень финансовой помощи для погашения задолженности, возникшей в предыдущие годы.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.