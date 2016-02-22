Израиль начал импорт американской нефти
Продажа нефти поможет Израилю и Европе избавиться от энергозависимости от ОПЕК и России.
Швейцарский трейдер Trafigura поставит первые 700 тысяч баррелей американской нефти в Израиль в ближайшие недели, сообщает Газета.ru.
"Данная мера позволит разгрузить переполненные нефтяные хранилища США и снизить давление на фьючерсы WTI, которые подешевели до своего 12-летнего минимума", - говорится в сообщении.
Ранее компании и политики, лоббировавшие снятие 40-летнего эмбарго на продажу американской нефти, отмечали, что продажа нефти поможет Израилю и Европе избавиться от энергозависимости от ОПЕК и России.
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По словам главы департамента нефти в Trafigura Бена Луккока, в настоящее время нефть WTI по мартовским контрактам выгоднее поставлять в Европу и Израиль.
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Отмечается, что американские нефтяники сократили количество буровых вышек до минимума с 2009 года.